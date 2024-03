La classifica di Serie A in attesa di stasera: il Milan ha superato la Juve

I tre punti contro l’Empoli sono stati decisivi per il sorpasso sulla Juventus, che in serata ha pareggiato 2-2 contro l’Atalanta. Il Milan a 10 giornate dalla fine del campionato è in solitaria al secondo posto in classifica, a +1 dalla Vecchia Signora ed addirittua 11 punti dal quinto posto occupato dalla Roma, che oggi ha evitato la sconfitta contro la Fiorentina grazie al gol allo scadere di Diego Llorente.

LA CLASSIFICA

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40*

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in meno