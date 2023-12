La classifica di Serie A: l'Inter allunga sempre di più, vince anche il Bologna, ora a -2 punti dal Milan

In attesa dell'ultima partita della 17^esima giornata, quella in programma alle 20:45 tra Roma e Napoli, l'Inter vince 2-0 contro il Lecce e allunga a +11 sul Milan terzo in classifica. Anche la Juventus non sbaglia e batte in trasferta il Frosinone, ma attenzione al Bologna, al momento 4^ in classifica a sole due lunghezze di distanza dai rossoneri, reduci dal deludente pareggio di Salerno.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 44

Juventus 40

Milan 33

Bologna 31

Fiorentina 30

Napoli 27*

Atalanta 26

Roma 25*

Lazio 24

Torino 24

Monza 21

Lecce 20

Genoa 19

Frosinone 19

Sassuolo 16

Verona 14

Udinese 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9

In attesa di giocare *