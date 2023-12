La classifica di Serie A: l'Inter vince e resta saldamente in testa, il Milan accorcia sulla Juventus

In attesa dell'ultimo match della 16^esima giornata, quello in programma domani sera a Bergamo tra Atalanta e Salernitana, l'Inter ha vinto questa sera 2-0 in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Il pareggio dei bianconeri contro il Genoa permette ai nerazzurri di poter allungare in classifica, ma la vittoria del Milan contro il Monza crea la possibilità di accorciare di due punti, la distanza tra i rossoneri e i ragazzi di Mister Allegri.

In attesa di Atalanta-Salernitana, di seguito la classifica aggiornata:

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Napoli 27

Fiorentina 27

Roma 25

Atalanta 23*

Torino 23

Monza 21

Lazio 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8*

In attesa di giocare *