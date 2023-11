La classifica di Serie A nelle ultime 5 giornate: Milan nella parte bassa, guidano Inter e Juve

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime cinque giornate. Inter e Juventus che ieri nello scontro diretto hanno pareggio all'Allianz Stadium sono in testa a questa speciale graduatoria, con quattro vittorie e, appunto, l'ultimo pareggio. Seguono Napoli e Roma con dieci punti.

In coda, il Milan che è tornato al successo ha conquistato solo cinque punti nelle ultime cinque gare. Peggio la Fiorentina: una vittoria e quattro sconfitte. Di seguito il dato delle 20 di Serie A.

Inter 13

Juventus 13

Napoli 10

Roma 10

Cagliari 8

*Bologna 8

Atalanta 7

Lazio 7

*Torino 7

Monza 6

Udinese 6

Frosinone 6

Empoli 6

Genoa 6

Milan 5

Sassuolo 5

Salernitana 5

*Lecce 3

Fiorentina 3

*Hellas Verona 0



*=Una gara in meno. Prese in considerazione le partite dall'ottava alla 12esima giornata.