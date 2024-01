La classifica: il Milan si fa recuperare dal Bologna e non accorcia sulla Juve

Delusione enorme in casa Milan per il pareggio ottenuto contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore, forse un pò generoso, all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. I ragazzi di Pioli non accorciano sulla Juve, in attesa dell'Inter in campo domani a Firenze.

La classifica aggiornata:

Juventus 53*

Inter 51* (da recuperare partita contro Atalanta)

Milan 46

Atalanta 36

Fiorentina 34*

Lazio 33*

Bologna 33

Roma 32*

Napoli 31*

Torino 31

Genoa 25*

Monza 25*

Frosinone 22*

Lecce 21*

Sassuolo 19*

Udinese 18

Cagliari 18*

Verona 17*

Empoli 17

Salernitana 12

In attesa di giocare*