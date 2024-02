La classifica: Milan momentaneamente a -4 dalla Juve e a -5 dall'Inter

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrata ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic, a quota 7 reti con la maglia rossonera. I ragazzi di Pioli salgono così a 49 punti in classifica consolidando ancor di più il terzo posto, e provare adesso a mettere un po' di pressione a Inter e Juventus, in campo domani al Meazza.

In attesa delle prossime gare, questa la classifica:

Inter 54*

Juventus 53*

Milan 49

Atalanta 36*

Roma 35

Lazio 34*

Fiorentina 34

Bologna 33*

Napoli 32*

Torino 31*

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19*

Udinese 19

Verona 18*

Cagliari 18*

Empoli 18

Salernitana 12*

In attesa di giocare*