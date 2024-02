La classifica: niente sorpasso per il Milan, la Juve resta seconda

Dopo un ottimo momento di forma in Serie A, il Milan crolla malamente contro il Monza per 4-2 al termina della solita, strana partita dei rossoneri che hanno dovuto inoltre giocare più della metà del secondo tempo in inferiorità numerica per la sciocca espulsione di Jovic. Nonostante un tentativo di rimonta guidato da Giroud e Pulisic, nel finale i rossoneri crollano sotto i colpi di Bondo e Colombo. Si allontana sempre più la vetta, e si avvicina l'Atalanta, adesso distante 7 punti e con una gara in meno.

La classifica aggiornata:

Inter 63 *

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45*

Bologna 45

Roma 41

Fiorentina 38

Lazio 37*

Napoli 36*

Torino 36*

Monza 35

Genoa 30

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Empoli 22

Sassuolo 20*

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13

Una gara in meno*