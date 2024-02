La clausola di Zirkzee si attiva solo per il Bayern Monaco. Quante vale oggi?

Il Bologna continua a vincere e il valore di Joshua Zirkzee è sempre più alto. Il gol vittoria contro la Lazio è solo l'ultimo dei sigilli, fra gol e assist, degli ultimi mesi. I rossoblù sono quarti in classifica a parimerito con l'Atalanta e sognano una qualificazione in Champions League, ma già l'Europa sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria. Zirkzee è salito a 10 gol e 5 assist, ma è la presenza - sia in area che nello svolgimento dell'azione - a far salire enormemente le sue quotazioni.

In questo momento il suo valore è fra i 50 e i 60 milioni di euro. Questo perché la clausola da 40 milioni è valida solamente per il Bayern Monaco: in caso di rivendita a un altro club, quindi, i bavaresi possono acquistarlo e hanno anche la priorità. Poi dovrebbe eventualmente decidere il giocatore se ritornare in Baviera oppure scegliere un altro club. C'è anche il 50% sulla futura rivendita per il Bayern, ma solo in eccedenza rispetto agli 8 milioni che i felsinei hanno dovuto sborsare due estati fa per il giocatore. Dunque se ci fosse un'offerta a 50 milioni il 50% sarebbe 21, cioè i 50 meno gli otto spesi, appunto, per Zirkzee.

Il Milan lo ha seguito con molta attenzione, ma ora ci sono anche i club di Premier pronti a fare offerte. L'Arsenal in primis, interessato al giocatore e con ottimi rapporti con chi lo rappresenta, ma non solo. Difficile trattare con Sartori, ma è anche dura dire di no a certe cifre. Come già visto nell'estate scorsa con Hojlund.