La conferma dal Rosario Central: "Per Veliz l'unica offerta formale è del Torino"

Il Torino segue concretamente Alejo Veliz, attaccante del Rosario Central, per cui dall'Argentina confermano un'offerta ricevuta. "Sì, al momento quella del Torino è l’unica offerta formale per l’acquisto di Alejo Véliz arrivata qui da noi al Central", spiegano fonti argentine a Tuttosport.

Veliz, giovane bomber sudamericano, è un profilo seguito anche dal Milan e dal Sassuolo, che al momento però non hanno presentato alcuna offerta, al contrario del club di Cairo, che si è mosso concretamente per battere la concorrenza, mettendo sul piatto più di sei milioni, che però al momento non bastano.