La Conmebol ha deciso: niente Copa America 2021 in Colombia

La Conmebol ha tolto alla Colombia l'organizzazione di alcune delle partite valide per la Copa America 2021 che inizialmente doveva essere suddivisa proprio tra la Colombia e l'Argentina. Il governo colombiano e la federazione calcistica avevano chiesto di poter rimandare le partite al mese di novembre, ma la Conmebol ha sottolineato in un comunicato che ciò sarebbe stato impossibile a causa dei calendari internazionali che comprendono ovviamente anche campionati e coppe per club.

Adesso la Conmebol, dopo aver assicurato che la Copa America si svolgerà regolarmente, renderà noti nei prossimi giorni i luoghi dove verranno trasferite le partite che si sarebbero dovute svolgere in Colombia. È possibile che l'intera organizzazione alla fine possa essere affidata all'Argentina.