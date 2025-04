La Coppa Italia non basterà, il futuro di Conceiçao è segnato. Tuttosport: "Un trofeo per dirsi addio"

"Un trofeo per dirsi addio": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il futuro di Sergio Conceiçao è già segnato e a fine stagione la sua strada e quella del Milan si divideranno anche se il Diavolo dovesse conquistare la Coppa Italia (sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana). Salutare con un altro trofeo sarebbe certamente lo scenario migliore per il tecnico portoghese, arrivato a fine dicembre 2024 sulla panchina milanista al posto dell'esonerato Paulo Fonseca.

Coppa Italia vuole dire anche Europa League

Vincere la Coppa Italia avrebbe un doppio significato per il Milan: alzare un trofeo prima di tutto e poi permetterebbe al Diavolo di qualificarsi alla prossima Europa League. E viste le difficoltà in campionato, con i rossoneri che al momento sono noni e fuori di tutto, conquistare la coppa nazionale sembra essere il modo più "semplice" per partecipare ad una competizione europea anche il prossimo anno.