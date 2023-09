La coppia Thiaw-Kalulu per il derby: hanno giocato insieme solo due volte

vedi letture

Malick Thiaw e Pierre Kalulu saranno i due centrali difensivi che, con ogni probabilità, scenderanno in campo da titolari contro l'Inter nel derby che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta. Se il tedesco è praticamente certo del posto da titolare, il francese dovrebbe essere il sostituto di Tomori squalificato, battendo la concorrenza di Kjaer. Anche se è ancora presto per dare certezze in questo senso.

Se dovessero giocare insieme Thiaw e Kalulu sarebbe solo la terza volta in coppia nella difesa a quattro: altre volte hanno giocato nella linea a tre con Tomori o Kjaer ma solo due volte da soli. Era le partite con Bologna e Cremonese in cui i rossoneri incassarono un gol a partita.