La Corte appello Figc respinge il ricorso del Verona per Lazovic

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - La prima sezione della Corte sportiva d'appello nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto il reclamo del Verona contro la squalifica di due giornate inflitta a Darko Lazovic. Il centrocampista serbo era stato espulso in occasione della gara di campionato con l'Inter dello scorso 6 gennaio "per avere, al 50' del secondo tempo, contestato in modo plateale e irriguardoso l'operato arbitrale". Il giocatore, che ha già scontato una delle due giornate di squalifica, non sarà così disponibile per la trasferta della squadra squadra sabato prossimo, all'Olimpico, contro la Roma. (ANSA).