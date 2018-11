La crossbar challenge contagia anche il Milan Femminile: le immagini a Milanello

Il profilo Twitter del club rossonero ha pubblicato un video che mostra l'ormai nota "crossbar challenge", ovvero la sfida nel colpire la traversa, affrontata dalle giocatrici del Milan Femminile, le quali domenica saranno impegnate nel big match contro la Juventus.

Domenica il Milan di coach Morace scenderà in campo allo Stadio Ossola di Varese contro la Juventus: siete pronte ragazze? #MilanJuve is getting closer and the Rossonere are ready for battle: check out their crossbar challenge! pic.twitter.com/iFB4oSr048