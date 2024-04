La cura Milan: così Tomori, Loftus, Giroud e Pulisic sono rinati in rossonero

Il calcio alle volte sa essere davvero strano e in grado di svoltare completamente il destino di ogni calciatore. E' il caso di di Fikayo Tomori, Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, in quella che è una questione di strade comuni, percorse insieme o a distanza di pochi mesi. Il punto d’incontro comune è la rinascita nel Milan di Pioli.

L’affare Tomori nasce nel gennaio 2021: prestito con diritto di riscatto, prima del trasferimento definitivo dopo mesi e prestazioni convincenti in rossonero. Pagato 28 milioni, il centrale difensivo inglese è straordinariamente rinato sotto la guida di Stefano Pioli, diventando una colonna della super difesa dello scudetto 2022 (fin qui 136 presenze, impreziosite da 6 reti). Anche per Olivier Giroud la storia non è così diversa, con il francese arriva in Italia nell’estate 2021, quando il Diavolo se lo assicura versando un indennizzo da un milione di euro nelle casse degli inglesi. Fin qui ha messo insieme 123 presenze in rossonero, con 47 reti e 20 assist all’attivo, un vero e proprio simbolo di questa squadra.



Un'ottima annata anche per il centrocampista inglese Loftus-Cheek, che aveva fatto così bene solo ai tempi del Chelsea con Maurizio Sarri, stagione 2018-19. Costato 16 milioni (+4 di bonus) fin qui ha messo insieme 35 presenze, realizzando già i 10 gol stagionali. Infine parliamo anche di Christian Pulisic, costato 20 milioni, a Milano sta vivendo il momento migliore della carriera. I suoi numeri in rossonero raccontano 41 presenze, 13 gol e 8 assist: Capitan America è un punto di riferimento per Pioli, che lo ha dirottato sulla destra (ma non solo) e oggi si gode l'exploit.