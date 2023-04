La cura Semplici fa splendere Daniel Maldini: ora lo Spezia può contare su un'arma in più

Fonte: Niccolò Pasta per TMW

Tra i protagonisti dell'ultimo periodo dello Spezia targato Leonardo Semplici c'è soprattutto Daniel Maldini, arrivato in estate in Liguria in prestito dal Milan ma fino ad un paio di settimane fa una sorta di oggetto misterioso nella rosa delle Aquile. Ai box per un problema fisico nella prima parte di stagione, dal momento del suo ritorno in pianta stabile in squadra Maldini non era riuscito a trovare lo spazio necessario, complice la difficoltà di utilizzo nel 3-5-2 di Luca Gotti e un feeling con lo Spezia che sembrava non essere ancora stato trovato. Ma dall'arrivo di Semplici tutto sembra cambiato.

Il gol all'Inter e quell'esplosione attesa fino ad ora

"Quando sono arrivato non era al 100%, aveva poco spazio", ha spiegato ieri nel post pareggio contro la Salernitana Semplici, che in queste settimane di lavoro con la squadra è riuscito a tirare fuori il talento del giovane scuola Milan. Lui, figlio del simbolo della Milano rossonera, che solo qualche settimana fa aveva segnato un gol scritto nel destino, nella storica vittoria dello Spezia contro l'Inter. Con Semplici Maldini ha trovato quella fiducia che fin qui non aveva avuto, riuscendo ad esprimersi al meglio in un modulo che ne ha esaltato le qualità. Non solo il gol con i nerazzurri, Maldini ha giocato una buonissima partita con il Sassuolo, prima di cambiare volto allo Spezia nella gara di ieri contro la Salernitana. A quella qualità indubbia ma discontinua, messa in mostra nei pochi scampoli disponibili ad inizio campionato, ora Maldini sta abbinando anche spirito di sacrificio e quella mentalità 'da salvezza' che fin qui era mancata. Con fiducia e più libero mentalmente, Maldini sta dimostrando di poter essere un'alternativa più che valida per l'attacco delle Aquile, se non addirittura un titolare. E ora Semplici si gode il talentino, un'arma in più per il complesso finale di stagione dello Spezia.