La Curva Sud a Milanello alle 12 per sostenere la squadra in vista del derby

Ko pesante per il Milan, battuto dallo Spezia nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La Curva Sud, dopo il confronto con allenatore e giocatori, ha chiamato a raccolta tutti i tifosi rossoneri per sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione. Nella giornata di oggi, infatti, la Curva Sud ha convocato i sostenitori milanisti per ritrovarsi a Milanello alle ore 12.00.