La Curva Sud inizia la raccolta di beni per aiutare l'Emilia Romagna: i dettagli

Con una storia sul proprio profilo Instagram, la Curva Sud Milano fornisce istruzioni per chi volesse, in vari modo, dare un aiuto concreto alle zone dell'Emilia Romagna colpite da gravi alluvioni in questi giorni. Questo il messaggio della curva rossonera: "La solita riunione settimanale della Curva Sud si terrà mercoledì sera dalle 21:00 in piazza Axum. Nell'occasione rraccoglieremo tutto l'occorrente da donare alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna:

-Stivali di gomma

- Pale

- Scope

- Tira acqua

- Spazzoloni

- Spugne

- Stracci

- Prodotti per pulire

- Sacchi immondizia grandi".