La Curva Sud: "Milano e i milanisti non si accontentano. Mediocrità per troppi anni, pretendiamo un progetto vincente per competere ai massimi livelli"

vedi letture

Prima della partita tra Milan e Salernitana, questa sera a San Siro, la Curva Sud ha distribuito la fanzine che illustra nuovi aggiornamenti sulla protesta del tifo organizzato rossonero e su come si attuerà nella serata di oggi. Questo il testo proposto dalla Curva: "La Curva Sud sarà quella del secondo tempo di questa partita, la Curva Sud non chiede la luna ma che il Milan resti fra le stelle per diventare la più luminosa e la più grande perché è questo il posto del Milan, è lì dove deve stare il Diavolo per storia, tradizione e ambizione. Per troppi anni abbiamo galleggiato nella mediocrità pagando un prezzo salatissimo grazie ai cambi societari, adesso pretendiamo un progetto vincente che permetta al Diavolo di competere ai massimi livelli sempre e ovunque, avendo al suo fianco un popolo che mai ha fatto mancare il suo formidabile supporto soprattutto nei momenti più drammatici".

Poi la fanzine continua: "Milano e i milanisti non si accontentano, non è la mediocrità quella che vogliamo e che non rappresenta NOI, il Milan e Milano.

NOI abbiamo voce, mani, cuore, passione e ambizione per stare lassù, ne avrà altrettanta chi sarà chiamato a progettare il futuro del Milan?

Ne avrà altrettanta o vorrà correre il rischio di non avere al suo fianco la Curva Sud che permette al Milan di giocare in casa ovunque si trovi?

olete ancora questa curva Sud? Volete ancora uno stadio folle d'amore? Volete ancora

questo clima infuocato?

Se volete questo sapete bene cosa fare: è il vostro momento di passare ai fatti, NOl e tutto il popolo milanista li stiamo aspettando e non ci rassegneremo a qualcosa che non sia meno di ciò che chiediamo e meritiamo.

Chiudiamo insieme questa stagione, milanisti, rendendo San Siro la bolgia che è sempre stata, mostriamo nel modo migliore e più spettacolare quello che potrebbero perdersi!"