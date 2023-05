La Curva Sud si attiva per l'Emilia Romagna: tutte le info qui

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con una storia sul proprio profilo Instagram, la Curva Sud Milano fornisce istruzioni per chi volesse, in vari modo, dare un aiuto concreto alle zone dell'Emilia Romagna colpite da gravi alluvioni in questi giorni. Questo il messaggio della curva rossonera: "Domani sera dalle 20.00 in Piazza Axum al cancello 15 raccoglieremo tutto l'occorrente da donare alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna:

-Stivali di gomma

- Pale

- Scope

- Tira acqua

- Spazzoloni

- Spugne

- Stracci

- Prodotti per pulire

- Sacchi immondizia grandi

- Carriole

- Pale non di plastica

- Picconi

- Cacciaviti

- Pinze

- Martello

- Piede di porco

- Raschia fango

Una volta caricato il camion faremo riunione e daremo tutte le info per sabato, giorno in cui una nostra delegazione raggiungerà le zone alluvionate per dare una mano concreata alle persone del posto":