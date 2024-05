La Curva Sud torna a tifare contro la Salernitana: ecco come

vedi letture

Sabato sera in occasione di Milan-Salernitana, ultima giornata di Serie A 23/24, la Curva Sud interromperà lo sciopero e tornerà a tifare, almeno parzialmente. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il programma è delineato: nel primo tempo ci sarà lo stesso silenzio delle sfide contro Genoa e Cagliari, mentre nella seconda metà di gioco torneranno bandiere, striscioni e cori.

Tutto questo per rendere omaggio a mister Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer, tutti e tre al termine della loro avventura rossonera: il tifo organizzato vuole salutarli come meritano per quanto fatto in questi anni. Nel frattempo Lucci, il capo della Curva Sud, ha comunicato la decisione, senza scendere nei dettagli, su Instagram (clicca qui).

di Pietro Mazzara.