La Danimarca dilaga contro il San Marino. 90' da capitano per Kjaer

Come prevedibile, la Danimarca ha battuto facilmente il San Marino: a Copenaghen è finita 4-0. 90 minuti in campo da capitano per Simon Kjaer che, come prevedibile anche in questo caso, non ha dovuto sostenere alcuna pressione da parte dell'attacco sammarinese.