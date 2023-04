"La deludente realtà di San Siro": lo youtuber scozzese North documenta le condizioni pessime dello stadio

"Si dice - spiega North nel corso del video - che San Siro dovrebbe effettivamente essere demolito e ho sentito alcuni commenti dei fan che mi hanno spiegato come la burocrazia italiana rende quasi impossibile costruire un nuovo stadio. È strano che molte grandi squadre italiane come Milan, Inter, Roma, Napoli giochino in stadi così antiquati. Molti stadi sono stati rinnovati negli anni ‘90 per i mondiali ma non hanno poi avuto altre migliorie (tranne Juventus e Atalanta che hanno costruito stadi nuovi). Molti stadi italiani sono di proprietà comunale e non di proprietà dei club e questo rende molto difficile per le squadre ricostruirli. Sono venuto qui ieri per la partita Inter vs Empoli e in alcuni punti lo stadio non sembra perfetto, sembra proprio che servano dei rinnovamenti, ma penso che sia rimasto in piedi più di quanto mi aspettassi. Capisco perché la gente dice che questo stadio ha bisogno di essere migliorato, voglio dire, guardate alcuni di questi posti a sedere sbiaditi, i colori sono ancora qui dalla coppa del mondo del 1990, penso che dovrebbero essere marchiati dai colori dell’Inter e del Milan, sembra che giochino fuori casa. I servizi igienici del museo e dello stadio, sono un buco nel pavimento e sono davvero brutti. Posso capire perché la gente dice che ha bisogno di un po' di attenzione e forse di una completa demolizione e ricostruzione".

North ha documentato anche le difficoltà che Milan e Inter hanno nel far approvare un nuovo progetto: "Facendo un giro attorno allo stadio alla fine del tour e parlando coi tifosi di Inter e Milan, sembra proprio che i club siano ostacolati dal Comune e che non possano fare niente per migliorare lo stadio. Ci sono così tante cose che vanno fatte per cambiarlo in meglio, ho già citato la condizione terribile dei bagni, e ci sono parti che si stanno sgretolando in alcune zone. Ora capisco perchè le persone dicano che ci sia bisogno di una riqualificazione e di un nuovo stadio perché per due grandi squadre come Milan e Inter è davvero un peccato avere uno stadio che ha bisogno di così tanto lavoro; ma ripeto, cosa possono farci? Non è di loro proprietà, sono costretti a rivolgersi al Comune che possiede lo stadio per fare qualsiasi cosa e con i tempi della burocrazia italiana sembra proprio che i club abbiano le mani legate".

Poi conclude così: "Sono venuto a Milano solo per vedere San Siro e come si può vedere nell'intero video, ci sono parti che hanno davvero bisogno di miglioramenti. Questo è uno degli stadi più grandi d'Europa, il più grande d'Italia e sede di due dei club più grandi e conosciuti del mondo e come si può vedere da alcuni dei filmati sullo schermo, i servizi igienici non sono buoni, ci sono parti che avrebbero bisogno di un sacco di modifiche e di manutenzione. Insomma, una bella esperienza, un ottimo stadio, vi consiglio di andarci per una partita, ma non aspettatevi uno stadio nuovo di zecca in stile Tottenham, perché non è così e non è colpa dei club".