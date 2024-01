La delusione di Loftus-Cheek: il messaggio sui social dell'inglese dopo il 2-2 contro il Bologna

La sua doppietta non è purtroppo basta per portare a casa i tre punti contro il Bologna e così, subito dopo il match di ieri sera, Ruben Loftus-Cheek ha manifestato tutta la sua delusione sui social per il pareggio subito al 92': "Sono così deluso che il nostro duro lavoro non abbia portato alla vittoria di stasera. Grazie per il supporto. Testa alla prossima!" le parole del centrocampista inglese su Instagram.