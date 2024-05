La designazione arbitrale per Milan-Salernitana: dirige Di Marco

Sarà Davide Di Marco l'arbitro che dirigerà la sfida di questa sera alle 20.45 a San Siro tra Milan e Salernitana, valida per l'ultima giornata della Serie A 2023-2024. Per il fischietto di Ciampino, alle seconda direzione in carriera nel massimo campionato italiano, si tratta della prima volta che arbitrerà il Diavolo.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: LIBERTI – VALERIANI

IV uomo: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI