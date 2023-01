MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, come si può apprendere dall'archivio dati di Transfermarkt, è la miglior difesa dell'anno solare 2022 in Serie A. La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli, infatti, comanda la classifica con 24 reti subite in 34 gare. Seguono Juventus (27), Napoli (29), Lazio (35) e Roma (36).