La Federcalcio brasiliana chiede intervento della FIFA: 8 giocatori out fino al 14 settembre?

La Federcalcio brasiliana ha chiesto alla FIFA di impedire a Liverpool, Manchester United, Manchester City, Leeds e Chelsea di schierare i giocatori della Seleçao che i suddetti club non hanno lasciato partire per la finestra internazionali di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.

Come riporta Sky Sports, alla FIFA è stato chiesto di applicare l'articolo 5 e far rispettare un periodo di restrizione del 10-14 settembre, che porterebbe i seguenti giocatori a osservare dalla tribuna il prossimo turno di Premier League e anche la prima giornata di Champions League (solo per le sfide di Manchester United e Chelsea): Raphinha del Leeds, Fred del Manchester United, Thiago Silva del Chelsea, Ederson e Gabriel Jesus del Manchester City, oltre ad Alisson, Roberto Firmino e Fabinho del Liverpool.