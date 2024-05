La FIFA chiede l'approvazione della nuova norma del fuorigioco: Wenger fra i promotori

Una regola che può cambiare il mondo del calcio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, la FIFA avrebbe chiesto all’International Football Association Board di approvare il nuovi testo che prevede la variazione della regola del fuorigioco da come ora è intesa. Dal 1990 infatti è stato introdotto che se un giocatore attaccante ha una parte del corpo con cui può realizzare un gol oltre il penultimo difendente viene colto in offside e quindi l’azione viene invalidata.

La nuova regola

La variazione, promossa dall’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger andrebbe ad avvantaggiare chi attacca grazie ad una variazione che si avvicina molto al concetto di “luce”. Infatti nel caso in cui il giocatore diretto verso la porta ha anche solo un piede in linea con il corpo del difendente verrebbe considerato in posizione regolare andando così a ridurre sensibilmente le chiamate di fuorigioco.

Le dichiarazioni di Wenger

"La discussione sulla modifica della legge sul fuorigioco non è nuova e non è qualcosa che vedremo introdotta a breve ai livelli più alti - ha detto lo stesso Wenger -. La FIFA è impegnata a testare questa nuova regola che favorisce l'attaccante e che è stata applicata in competizioni giovanili selezionate in tutta Europa. Continueremo queste prove, valuteremo i risultati e li discuteremo con tutte le parti interessate".