La FIFA investe sul mondo del calcio: fino a 8 milioni di euro in più alla FIGC

FIFA pronta ad investire sulle fedeazioni affiliate per lo sviluppo del movimento calcistico mondiale nei prossimi quattro anni. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione presieduta da Gianni Infantino con una nota sul proprio sito ufficiale.

La FIGC, come tutte le altre 211 federazioni legate alla FIFA, potranno ricevere circa 8 milioni di euro in più rispetto al passato (+29%) Il calcio in Italia potrà ricevere fino al 29% in più di finanziamenti per lo sviluppo nei prossimi quattro anni, ha confermato la FIFA. L'organo di governo del calcio mondiale ha approvato il suo rapporto annuale che rivela che, da quando Gianni Infantino è diventato presidente della FIFA nel 2016, sono stati erogati alle associazioni più di sette volte i finanziamenti.