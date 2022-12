La FIFA non bada a spese, Qatar 2022 fa ricche le Federazioni. Chi vince riceverà oltre 40 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche in tempi di crisi, la FIFA non bada a spese. L'edizione 2022 dei campionati Mondiali di calcio sarà la più costosa di sempre e garantirà alle 32 Federazioni presenti introiti mai visti prima: sono ben 411,8 i milioni che saranno ripartiti a seconda dei risultati ottenuti, contro i 322 assegnati nel 2018. La Nazionale vincitrice porterà a casa 40,2 milioni, 8 in più di quelli destinati al trionfatore in Russia. L'accesso alla finale vale 28,5 milioni di euro e i giocatori francesi sorridono, perché la FFF ridistribuirà, come da tradizione, il 30% del "guadagno" ai giocatori e ai principali componenti dello staff. Se domenica la Francia si confermerà sul tetto del mondo, ogni componente del gruppo squadra riceverà quindi circa 400.000 euro, che saranno quasi interamente donati a diversi enti di beneficenza. A riportarlo è RMC Sport.