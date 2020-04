La FIFA pensa già al futuro: regole del fuorigioco riviste e introduzione del "Var light"

Interessante retroscena riguardante le possibili prossime decisioni della FIFA in merito alle regole del calcio. Secondo La Gazzetta dello Sport il massimo organismo calcistico mondiale, nel prossimo board, potrebbe analizzare uno studio sulla modifica del fuorigioco per renderlo maggiormente "amico" degli attaccanti: per favorire chi è in possesso di palla e attacca - si legge - potrebbero essere introdotti nuovi principi (il concetto di "luce") o considerata solo una parte del corpo, riducendo così le occasioni potenziali di fuorigioco. Inoltre, per snellire i costi, si va verso una "Var light", con meno telecamere e meno addetti. Infine, sanzioni più rigorose per chi protesta con gli arbitri.