La FIFA propone limiti a commissioni e ai prestiti internazionali: il testo

Come parte del processo di riforma del sistema dei trasferimenti, e dopo un periodo di continue consultazioni, il FIFA’s Football Stakeholders Committee oggi ha approvato una serie di passaggi chiave per proteggere l'integrità del sistema e prevenire abusi. In particolare, il comitato raccomanda l'introduzione di un tetto alle commissioni degli agenti e un limite al prestito di giocatori.

Le principali misure concordate oggi dal Football Stakeholders Committee sono le seguenti.

Agenti:

- previsione di un tetto alle commissioni per gli agenti (il 10% del prezzo di trasferimento per gli agenti del club che vende, il 3% della remunerazione del calciatore per gli agenti del calciatore e il 3% della remunerazione del calciatore per gli agenti del club che acquista);

- limitazioni alla rappresentanza multipla per evitare conflitti d'interessi.

Queste nuove misure riguardanti gli agenti arrivano dopo diverse proposte già appoggiate nell'ultimo anno e sono al momento in corso di sviluppo da parte dell'amministrazione FIFA, nello specifico:

- reintroduzione di un sistema di licenze obbligatorie per gli agenti, che prevederà ulteriori misure di educazione e degli standard per un continuo miglioramento professionale;

- tutte le commissioni per gli agenti saranno pagate attraverso la camera di compensazione FIFA, attualmente in fase di sviluppo;

- un sistema di risoluzioni affidato alla FIFA per risolvere le dispute tra agenti, giocatori e club.

Loans:

- per evitare l'accumulo di giocatori e assicurare che i trasferimenti in prestito abbiano una valida finalità sportiva legata allo sviluppo dei giovani e opposta a una mera finalità commerciale, limitazioni al numero di prestiti internazionali dei giocatori di 22 anni o superiori;

- per quanto riguarda la stagione 2020/2021, un limite di otto prestiti internazionali sia in entrata che in uscita, scendendo fino a sei nella stagione 2022/2023, con un massimo di tre prestiti in entrata e tre in uscita tra gli stessi club.

Tutte le misure approvate dal Football Stakeholders Committee saranno sottoposte al Consiglio FIFA nel prossimo incontro del 24 ottobre.

A seguito delle decisioni prese dal Football Stakeholders Committee e dal Consiglio l'anno scorso, molte iniziative chiave per riformare il sistema dei trasferimenti sono già in fase di sviluppo e saranno implementate a breve.

La camera di compensazione FIFA assicurerà il pagamento del contributo di solidarietà e di addestramento assicurando la trasparenza del sistem.

Il contributo di solidarietà sarà pagato per i trasferimenti nazionali con una rilevanza internazionale. La Task Force Transfer System istituita dal Football Stakeholders Committee continua il suo lavoro, in particolare con discussioni in corso per quanto riguarda i premi di addestramento, le dimensioni delle squadre, le finestre di mercato, le regole fiscali e quelle concernenti i calciatori minorenni.