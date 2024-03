La FIFA ribadisce: "Juve in corsa per il Mondiale per club"

La FIFA ha pubblicato sul proprio profilo X il regolamento per ogni paese per qualificarsi al Mondiale per club 2025, che avrà una formula diversa rispetto a quello attuale.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto qualche giorno fa al Business of Football Summit, aveva chiesto l'esclusione da parte della Juventus dalla competizione: "Mi spiace per Calvo (dirigente della Juventus, ndr) che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale".

La FIFA però in qualche modo ha gelato, per il momento, i partenopei con questa specifica: "La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per Club FIFA 25 se Napoli e Lazio non dovessero avanzare in Europa in questo turno. Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente a disposizione dei club italiani, attraverso il percorso Champions o ranking, rimarrà in sospeso, con l'attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale"