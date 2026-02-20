La Figc dice no alla Juve sulla grazia a Kalulu

di Manuel Del Vecchio
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero. (ANSA).