La Figc dice no alla Juve sulla grazia a Kalulu
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero. (ANSA).
