La Figc lancia la sua lotta al razzismo: "#UnitiDagliStessiColori"

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha lanciato la sua campagna in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, racchiusa nello slogan #UnitiDagliStessiColori. Il presidente della federazione Gabriele Gravina ha commentato così l'iniziativa: "Il calcio italiano dice no alla discriminazione e lo fa con una voce unica, mettendo in campo la sua forza comunicativa e l’impatto di un’immagine visiva molto chiara: siamo uguali nelle nostre diversità! Il coinvolgimento di tutte le componenti del nostro sistema, che ringrazio, dimostra la grande sensibilità del mondo del calcio, convinto, a ragione, del successo finale nell’indispensabile partita contro ogni forma di razzismo". Tra i testimonial della campagna - che verrà lanciata in occasione del playoff mondiale contro la Macedonia del prossimo 24 marzo - vede tra i suoi testimonial principali anche l'ex rossonero Alberto Gilardino.