La Figc ospiterà a Coverciano l'Ucraina Under 17

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Lo sport come veicolo di pace e solidarietà, la Figc e il calcio italiano ancora una volta schierati compatti contro la guerra e al fianco della popolazione ucraina e della sua Federazione calcistica. Con il supporto dell'Uefa, la Federcalcio si è attivata per consentire alla Nazionale Under 17 dell'Ucraina di raggiungere in sicurezza l'Italia in vista della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria, in programma dal 20 al 26 aprile in provincia di Siena. Nella mattinata di ieri il pullman della Nazionale Italiana di calcio ha raggiunto Zahony, città di frontiera sul confine ucraino-ungherese, dove sono saliti a bordo alcuni membri della delegazione, staff e calciatori. Il pullman ha quindi fatto tappa prima a Budapest e poi a Zagabria, dove si sono aggregati altri giovani calciatori della nazionale ucraina nel frattempo riparatisi fuori dal Paese, e raggiungerà nel pomeriggio il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel quartier generale degli azzurri, la Figc ospiterà la Giovanile ucraina fino a martedì, quando è previsto il trasferimento a Siena per il torneo di qualificazione all'Europeo Under 17 le cui finali si disputeranno in Israele dal 16 maggio al 1° giugno. L'Under 17 Ucraina usufruirà delle strutture del Centro Tecnico Federale e del supporto logistico messo a disposizione dalla FIGC e potrà quindi prepararsi al meglio, pur in una condizione emotiva particolare, per le tre gare previste in Toscana. "Il calcio è uno straordinario strumento per testimoniare i valori di amicizia e fratellanza - dichiara il presidente federale Gabriele Gravina - e la Figc è in prima fila nell'aiutare il popolo ucraino e il calcio ucraino a superare questo momento terribile. Nonostante ciò che sta accadendo da molti, troppi giorni, la Nazionale ucraina ha manifestato la volontà di prendere parte al torneo organizzato nel nostro Paese sotto l'egida dell'Uefa, quindi ci siamo messi a disposizione per ospitarli e farli allenare, consentendogli di partecipare nelle migliori condizioni. Sarà l'occasione per ribadire ancora una volta il nostro convinto 'no alla guerra' e il nostro incondizionato supporto alla federazione ucraina". (ANSA).