La Figc si candida per il Mondiale di Futsal donne 2025

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla Fifa la manifestazione di interesse per l'organizzazione del Mondiale di futsal femminile che si terrà nel 2025. Dopo l'assegnazione dell'Europeo di calcio del 2032, la Figc, con il supporto della Divisione Calcio a 5 e a seguito della riunione della Commissione Futsal & Beach Soccer Uefa dello scorso 16 novembre, ha deciso di concorrere per ospitare la prima edizione della Fifa Futsal Women's World Cup, istituita ufficialmente dal Consiglio Fifa lo scorso 4 ottobre 2023. La scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata al 4 dicembre, solo successivamente saranno definiti i tempi per la presentazione del dossier e l'iter che porterà all'assegnazione.

La fase finale del primo Mondiale di Futsal Femminile, che si affianca al Mondiale Maschile che nel 2024 in Uzbekistan ha in programma la decima edizione, avrà un format a 16 squadre: 4 i posti a disposizione per le Nazionali Uefa, 3 per Conmebol (Sud America) e Afc (Asia), 2 per Caf (Africa) e Cconcaf (Nord e Centro America), 1 per la Ofc (Oceania), oltre al paese ospitante qualificato di diritto. (ANSA).