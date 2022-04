La Figc si riunisce, da oggi al via il tavolo permanente per le riforme del calcio italiano

MilanNews.it

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha dichiarato di aver dato il via alla prima riunione del tavolo permanente per le riforme del calcio italiano. All'incontro, promosso con forza dal presidente Gravina, partecipano tutte la alte cariche federali. Tramite il comunicato si possono leggere anche le parole dello stesso presidente federale che ha dichiarato: "È il tempo della responsabilità e dell’azione: tutte le componenti del calcio italiano sono chiamate a fare un passo in avanti per il bene del movimento".