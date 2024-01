La Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia: Bologna ko ai rigori

Ci sono voluti i rigori per decidere i quarti di Coppa Italia tra Fiorentina e Bologna: alla fine sono i toscani a qualificarsi nuovamente alla semifinale, con il rigore decisivo, il quinto, segnato da Maxime Lopez e sbagliato da Posch. Ora la Fiorentina aspetta la vincente di domani sera, quando a San Siro il Milan e l'Atalanta si daranno battaglia per prpseguire la corsa in Coppa Italia. Ecco il tabellone completo:

QUARTI DI FINALE

Fiorentina-Bologna, martedì 9 gennaio ore 21 - Stadio Artemio Franchi 5-4 dcr

Lazio-Roma, mercoledì 10 gennaio ore 18 - Stadio Olimpico

Milan-Atalanta, mercoledì 10 gennaio ore 21 - San Siro

Juventus-Frosinone, giovedì 11 gennaio ore 21 - Allianz Stadium

SEMIFINALI (3-24 aprile)

Vincente Lazio-Roma (mercoledì 10 gennaio ore 18 - Stadio Olimpico)

Vincente Juventus-Frosinone, (giovedì 11 gennaio ore 21 - Allianz Stadium)

Vincente Milan-Atalanta, (mercoledì 10 gennaio ore 21 - San Siro)

Fiorentina