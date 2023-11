La Fiorentina protesta per un presunto rigore, Parolo: "Se me lo davano contro, impazzivo. Non c'era"

vedi letture

Grandi proteste della Fiorentina per un contatto in area di rigore che coinvolge Loftus-Cheek. Tiro ravvicinato di un giocatore Viola, la palla sbatte sul ventre del centrocampista rossonero e poi schizza sul braccio, che stava rientrando nella figura e quindi si stava stringendo. Sappiamo bene che il tocco sul corpo prima di quello sul braccio non "pulisce" la giocata, in quanto nel regolamento si parla chiaramente del difendente che "si assume il rischio" nell'entrare in modo scomposto.

Non è questo però il caso, visto che né arbitro né VAR hanno concesso il penalty. Anche Parolo è dello stesso parere e lo commenta così a DAZN: "Se me lo davano contro, impazzivo. Non c'era"