La Fiorentina sbatte sull'Ofi Creta: al Franchi finisce 1-1

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - E' finita 1-1 tra Fiorentina e Ofi Creta, ultima amichevole estiva per i viola. Davanti a diecimila spettatori la squadra di Vincenzo Italiano ha sbloccato al 35' con Kokorin su passaggio di Sottil. Poco prima Bonaventura aveva colpito un palo. Nella ripresa è entrato Nzola che ha avuto più di una chance per segnare la sua prima rete in viola, ma non è riuscito a sfruttarla. Non ha sbagliato invece Phellype che dopo aver preso un palo ha pareggiato al 90' con un tiro ravvicinato. Per la Fiorentina un test probante, in vista del debutto in campionato sabato a Marassi con il Genoa. (ANSA).