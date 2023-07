La Fiorentina ufficializza l'ammissione in Conference League

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - Adesso è ufficiale: la Fiorentina, come annunciato attraverso i propri canali, è stata ammessa alla prossima Conference League al posto della Juventus, squalificata dalla Uefa per un anno dalle competizioni europee. Il club bianconero ha rinunciato all'appello e così la squadra viola, ottava in campionato, ne prende il posto. Finalista nell'ultima edizione e sconfitta per 2-1 a Praga il 7 giugno contro il West Ham, la Fiorentina è attesa dai playoff in programma il 24 e 31 agosto, mentre il sorteggio avverrà il 7 agosto.

Nella Conference 2023-2024 le squadre già ammesse ai playoff, oltre a quella di Vincenzo Italiano, sono Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille e Osasuna. (ANSA).