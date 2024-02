La firma di Leao: il portoghese a segno in ogni competizione nel 2023/24

Rafael Leao ha segnato il gol del 3-0 del Milan contro il Rennes, tornando a segnare dopo gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari. Il portoghese, con il centro di questa sera, ha messo la sua firma anche in Europa League, dopo aver fatto gol in campionato, Coppa Italia e Champions League. Leao ha dunque segnato in ogni competizione cui il Milan ha partecipato.