La Francia chiede di microfonare gli arbitri, dall'IFAB arriva la solita chiusura: secco no

L'International Football Association Board (IFAB), l'organismo internazionale che determina le regole del gioco del calcio, ha negato la richiesta della Federazione francese di dotare gli arbitri di microfoni per la prossima stagione, secondo quanto riportato dall'AFP. A gennaio, la FA francese aveva chiesto all'IFAB il permesso di dotare gli arbitri della Ligue 1 di microfoni. Il presidente del comitato federale degli arbitri André Borghini aveva chiesto che la Francia fosse tra i membri in prova per quanto riguarda l'uso di microfoni da parte degli arbitri durante una partita.

Tuttavia, mercoledì Borghini ha rivelato che l'IFAB ha respinto la richiesta: "La Federazione francese ha preso tutte le misure a sua disposizione per dotare di microfoni gli arbitri, come richiesto dai club, dagli arbitri, dalla LFP e dal Comitato Esecutivo della Federazione francese. L'IFAB ha risposto con un chiaro no".

Borghini aggiunge che l'IFAB ha anche rifiutato la richiesta della Federazione francese di sperimentare la spiegazione delle decisioni del VAR al pubblico, un cambiamento che la FIFA ha già provato durante la Coppa del Mondo per Club a febbraio e che testerà di nuovo, durante la Coppa del Mondo U20 (20 maggio-11 giugno).