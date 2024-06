La Francia di Theo e Maignan non convince, l'Equipe: "Squadra senza immaginazione e svogliata"

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Invisibili". "Senza immaginazione e forza". In Francia è allarme dopo il pareggio per 0-0 dei Bleus in amichevole ieri sera contro il Canada. I principali quotidiani, con l'Equipe in testa, bocciano la prestazione della squadra di Deschamps.

"Sono stati spinosi, senza immaginazione e svogliati. Non sono stati all'altezza delle attese", è il commento del principale quotidiano sportivo transalpino. "Una squadra triste tenuta in scacco dal Canada nel suo ultimo incontro prima degli Europei - si legge ancora - La Francia ha concesso un pari insipido contro i nordamericani a Bordeaux - Non hanno convito a sette giorni dal loro debutto contro l'Austria il 17 giugno". (ANSA).