La Gazzetta d'accordo con Marelli: "Hysaj ha rischiato il rosso"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha analizzato anche un altro caso da moviola che è passato inosservato, rispetto a tutti gli altri, nella partita di ieri sera tra Lazio e Milan ma di cui Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn, ieri sera aveva già parlato. Si tratta della gomitata gratuita sulla nuca di Hysaj a Olivier Giroud. L'albanese è stato ammonito ma non sarebbe stato sorprendente un cartellino rosso, quando la Lazio era ancora in 10 contro 11. La rosea, nella valutazione dell'arbitro Di Bello, scrive: "Hysaj ha rischiato il rosso".

Questo invece il commento di Marelli a caldo ieri sera su Dazn: "Parliamo dell’ammonizione di Hysaj su Giroud. Di Bello era molto vicino e decide di estrarre il giallo per imprudenza perché c’è stato un gomito alto sulla testa di Giroud. Ha rischiato qui Hysaj. Non ci sono gli elementi per far intervenire il VAR però il movimento del braccio è sospetto, è proprio un colpo col gomito sulla nuca che si poteva risparmiarsi oggettivamente. Un cartellino giallo ci sta ma se avesse estratto il cartellino rosso in campo non avrebbe sbagliato"