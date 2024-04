La Gazzetta dà 8 all'assist di Leao: "Perla di bellezza"

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone le pagelle su quanto successo nell'ultimo turno di Serie A, una giornata un po' spezzettata per via della Pasqua che l'ha spezzata in due tronconi di partite. A spiccare per il Milan c'è Rafael Leao che è stato autore a Firenze, sabato sera, di una prestazione superlativa: in poco più di un'ora un assist e un gol decisivi, oltre che tante giocate importanti che hanno messo in ginocchio la difesa della viola. A meritare un plauso ulteriore l'assist fornito dal portoghese a Loftus-Cheek, bellissimo, che ha stappato la partita del Franchi. La rosea dà 8 alla rete di Leao.

La giocata del numero 10 rossonero, viene valutata insieme alla rete di Riccardo Orsolini del Bologna contro la Salernitana: "Orsolini e Leao, due perle di bellezza". Nel piccolo trafiletto dedicato, dopo la rete del bolognese, così viene raccontato l'assist di tacco del giocatore rossonero: "L’altro momento artistico della giornata lo ha regalato Leao, con l’imbeccata di tacco per Loftus-Cheek in Fiorentina-Milan (1-2). La creatività va incentivata, non repressa".