La Gazzetta dello Sport boccia Adli: è lui il peggiore in campo per i rossoneri

Secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo contro la Lazio nella giornata di ieri è stato Yacine Adli. Questa la spiegazione da parte di Alex Frosio, che ha assegnato un 5.5 come voto al centrocampista francese: “In ribasso rispetto a Cagliari. Non si smarca, raggio d’azione limitato, lanci mollicci. Almeno cresce un po’ nella ripresa”.