La Gazzetta dello Sport: "Dalle scommesse al salva calcio: ora è battaglia"

Il calcio italiano è a caccia di fondi, ben sapendo che dovrà gestire una situazione economica molto difficile al termine dell'emergenza Coronavirus. La Gazzetta dello Sport, in merito, propone un'analisi sulle strategie attuabili dalla governance della FIGC, col presidente Gravina in testa: "Dall'uno per cento delle scommesse al "salva calcio": ora è battaglia. 100 milioni in ballo, governo possibilista ma per tutto lo sport. Operatori contrari".