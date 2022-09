La Gazzetta dello Sport su Giroud: "Olivier si diverte nel Milan di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha proposto un focus sui numeri 9 del nostro campionato, specialmente quelli delle grandi squadre, che faticano a trovare continuità. Tra le eccezioni il rossoneo Olivier Giroud che ha trascinato il Milan in questo primo mese e mezzo. Il titolo della rosea recita: "Olivier si diverte nel Milan di Pioli". Per il francese 7 tiri in porta e 4 gol in campionato, per una media di un gol ogni 117 minuti. Non male per un 35enne. Come sempre gol pesanti: derby, in 10 contro la Samp e contro il Napoli.